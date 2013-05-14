Придніпровська залізниця планує за рік підвищити кваліфікацію понад 5 тис. працівників

Придніпровська залізниця, в рамках роботи з підвищення кваліфікаційного рівня працівників, має намір протягом 2013 року підвищити кваліфікацію 5,139 тис. працівників. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, ПЗ планує також підготувати і перепідготувати за новими професіями 1,352 тис. працівників.

Водночас протягом 1-го кварталу 2013 року підготовку і перепідготовку за новими і суміжними професіями пройшли 170 залізничників.

За цей період на виробництві свій кваліфікаційний рівень підвищили 797 залізничників, з яких 368 отримали більш високий розряд.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні цього року 5,991 тис. фахівців залізниць підвищили свою кваліфікацію.

Також в I кварталі 2013 року підвищили кваліфікацію 6,359 тис. залізничників, перепідготовлено 1,554 тис. залізничників і підготовлено 496 працівників робочих спеціальностей.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До складу підприємства входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), перевізна робота виконується 248 станціями, загальна чисельність працівників перевищує 58 тис. осіб. Протягом 2012 року до бюджетів різних рівнів та цільових фондів соціального страхування перераховано 2,637 млрд грн.