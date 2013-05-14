«Укрзалізниця» розміщує п'ятирічні євробонди на 500 млн дол.

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» проводить розміщення п'ятирічних євробондів на 500 млн дол. США, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Дохідність цих боргових паперів з погашенням у травні 2018 знаходиться на рівні 9,5%.

Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank.

Минулого місяця Україна здійснила розміщення 10-річних суверенних євробондів на 1,25 млрд дол. США з дохідністю 7,5%.

Після цього низка українських корпоративних позичальників здійснила свої випуски євробондів. Зокрема, агрохолдинг «Мрія» випустив боргові папери на 400 млн дол. з дохідністю 9,75% річних з погашенням у 2018 році, а найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК дорозмістив п'ятирічні євробонди на 150 млн дол. США з дохідністю на рівні 7,875% .

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня голова «Укрзалізниці» Сергій Болоболін заявив, що «Укрзалізниця» очікує рішення Кабінету Міністрів України про акціонування залізниць і перетворення їх в публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», 100% акцій якого будуть передані державі.

До складу «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці.