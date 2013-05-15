Судноплавна KDM Shipping в першому кварталі збільшила прибуток в 2,6 разу

Українська судноплавна компанія KDM Shipping у 1-му кварталі 2013 року збільшила чистий прибуток в 2,6 разу порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 1,958 млн дол. з 741 тис. дол.

Про це йдеться у річному звіті, який має УНІАН.

Згідно зі звітом, у 1-му кварталі 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року виручка компанії від реалізації продукції збільшилася в 2,1 разу - до 5,741 млн дол., що на тлі зростання собівартості реалізованої продукції в 2,02 разу, до 3,424 млн дол., сприяло збільшенню валового прибутку в 2,13 разу - до 2,317 млн дол. з 1,698 млн дол.

У компанії відзначили, що зростання показників у звітному кварталі викликане сприятливими погодними умовами.

Як повідомляв раніше УНІАН, судноплавна KDM Shipping уточнила показник чистого прибутку в 2012 році - 12,6 млн дол.

Довідка УНІАН. KDM Shipping, що дебютувала в серпні 2012 року на Варшавській фондовій біржі, володіє вантажним флотом з 9 суховантажів загальним дедвейтом близько 26,5 тис. тонн, 9 пасажирськими суднами, а також суднобудівним заводом у Херсоні.

Майже 70% пакетом акцій компанії володіє її генеральний директор Костянтин Молодковець, 10,3% - фіндиректор - Денис Молодковець, 6,2% - компанії Miralex Inc.