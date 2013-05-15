Канівський вертодром побудували з порушеннями на 6,2 млн грн

Державна фінансова інспекція встановила, що під час будівництва вертолітного майданчика в селі Пекарі Канівського району Черкаської області допущено порушень на суму 6,2 млн грн.

Про це йдеться у відповіді Державної фінансової інспекції на звернення народного депутата (фракція «Батьківщина») Олександра Бригинця, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Депутат наголошує, що загалом під час будівництва об’єкта допущено порушень на 6,2 млн грн, у тому числі державі завдано збитків на суму 1,3 млн грн. Крім того, на суму 4,9 млн грн завдано збитків за рахунок здійснення оплати за роботи, які документально не підтверджено.

Бригинець звернувся до Генпрокуратури з проханням притягнути до відповідальності винних, які вчинили порушення під час будівництва вертолітного майданчика та інших об’єктів, що будувалися до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, необхідність будівництва вертодромів Кабмін пояснював тим, що іноземні туристи, які приїдуть на Євро-2012, ймовірно, захочуть відвідати Шевченківські місця.

Вертолітний майданчик поблизу Канева існує вже понад рік. На його будівництво, за різними джерелами, витратили від 100 до 130 млн грн бюджетних коштів.

9 березня 2013 року Бригинця разом з іншими народними депутатами – Миколою Княжицьким і Миколою Томенком - охорона вертолітного майданчика не пустила на його територію, мотивуючи тим, що майданчик - приватна власність.

8 квітня Бригинець отримав відповідь від Державної авіаційної служби України про те, що вертодром «Вертолітний майданчик Канів (Пекарі)» не має сертифікації. У зв’язку з цим Бригинець звернувся до Рахункової палати і Державної контрольно-ревізійної служби з вимогою перевірити використання бюджетних коштів, витрачених на будівництво вертодрому в с. Пекарі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Бригинець: вертодром у Каневі не сертифіковано

За півтора року існування вертолітний майданчик у Каневі прийняв 14 рейсів

Міністр транспорту запевняє, що вертолітний майданчик у Каневі - державний і в оренду не передавався

Украерорух заявляє, що "вертолітний майданчик Канів" знаходиться у державній власності