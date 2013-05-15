Кабмін обіцяє до кінця року покращити ситуацію з авторськими правами

Кабінет Міністрів України має намір до кінця 2013 року вжити низку заходів з удосконалення системи обліку прав на об'єкти інтелектуальної власності в процесі їх створення, комерціалізації та регулювання обороту нематеріальних активів, а також запобігання порушенню прав інтелектуальної власності. Про це йдеться у Плані заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на період до 2014 року, закріпленому розпорядженням КМУ №234 і опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (номер за 15 травня ц.р.).

План заходів включає також розробку законопроекту про спеціальний режим ведення інноваційної діяльності технологічних парків в частині спрощення процедури реєстрації проектів, визначення особливостей державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, а також розробку концепції держпрограми розвитку інноваційної діяльності за галузями економіки і регіонами України. Крім того, передбачається розробити законопроект щодо стимулювання комерційного використання підприємцями об'єктів права інтелектуальної власності, аж до ведення бухгалтерського обліку обороту таких об'єктів.

До 2014 року, згідно з Планом заходів, необхідно підготувати і впровадити механізм підвищення кваліфікації керівників і працівників установ і організацій, а також органів влади, задіяний в реалізації державної політики у сфері надання та захисту прав інтелектуальної власності.

Відповідальними за виконання заявлених заходів визнані Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство освіти і науки, Академія наук України, Міністерство фінансів, місцеві органи влади.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт заявив, що США як і раніше стурбовані ситуацією навколо захисту авторських прав в Україні, і це може бути приводом для прийняття рішення про включення України до переліку країн «особливого контролю» у цій сфері.

У вересні 2012 року Конгрес США назвав Росію, Україну і Китай найбільш сприятливими з усіх країн для діяльності порушників авторських прав. У грудні 2012 року офіс Торгівельного представника США закликав українську владу дотримуватися раніше ухвалених рішень і продовжити боротьбу з порушенням авторських прав, зокрема, на сайті еx.ua і на столичному ринку «Петрівка».