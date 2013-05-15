"Укрзалізниця" планує закупити 8 тисяч вітчизняних вантажних піввагонів

Державна адміністрація залізничного транспорту України (“Укрзалізниця”) в 2013-2014 роках планує купити 8 тис. вантажних піввагонів орієнтовно на суму 5,7 млрд грн у вітчизняних виробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак на брифінгу.

Він повідомив, що вже оголошено перший тендер на закупівлю 1325 вагонів і ЄБРР готовий виділити на закупівлю 62,5 млн дол.

«Сьогодні вже оголошено тендер на 29 травня, вирішено питання з ЄБРР про залучення кредитних ресурсів у розмірі 62,5 млн дол., заявлено близько 6 учасників — вітчизняних виробників на участь у цьому конкурсі. Це дасть нам можливість придбати 1325 вагонів», - сказав Козак.

Він зазначив, що термін окупності проекту становитиме 7 років.

«Загалом проект близько 8 тис. вагонів за два роки становитиме 5,7 млрд грн, і все до останньої запчастини буде вироблено в Україні», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2013 році придбають 5 тис. піввагонів у рамках програми оновлення вантажного рухомого складу.

Європейський банк реконструкції та розвитку наприкінці 2012 року ухвалив рішення надати Державній адміністрації залізничного транспорту України додаткові кредитні кошти на суму до 62,5 млн дол. для фінансування закупівлі вантажних вагонів у рамках програми оновлення рухомого складу. Банк уже надавав у 2009 р. кредит такого ж розміру, призначений для тих же цілей.

Наприкінці 2011 року «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ) у рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ має намір об'єднати всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Під управлінням УТЛЦ знаходиться близько 50 тис. піввагонів.