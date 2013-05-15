Залізниці України в січні-квітні перевезли 132 млн пасажирів

Залізниці України в січні-квітні перевезли 132,2 млн пасажирів, перевиконавши план, у середньому, на 1,3%, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця».

Середньодобовий пробіг локомотива становив 508 км (107,2% до плану і 104,1% до минулого року).

За даними «Укрзалізниці», за 4 місяці за графіком було відправлено 99,1% усіх рейсів і пройшло 97,7% транзитних поїздів.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України у січні-лютому перевезли 69,79 млн пасажирів - на 0,9% менше, ніж у січні-лютому 2013 року, і 64,9 млн тонн вантажів - на 1,2% менше, ніж у січні-лютому 2012 року.

Збитки залізниць України від пасажирських перевезень за останні 5 років становили близько 30 млрд грн.