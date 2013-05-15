Співробітники Міндоходів за свята пропустили через кордон 797 тис. транспортних засобів

У період травневих свят – із 1 по 12 травня – співробітники Міністерства доходів і зборів України пропустили через державний кордон 797 тис. транспортних засобів, зокрема 787 тис. автомобілів, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Зокрема кордон перетнули близько 696 тис. легкових автомобілів, 14,6 тис. автобусів, 76 тис. вантажних автомобілів. Митники оформили понад 32,4 тис. митних декларацій.

У Міндоходів зазначили, що митні пункти працювали в свята в посиленому режимі, а при необхідності відкривали додаткові смуги руху. Це дозволило уникнути черг при проходженні митних процедур.

Водночас, повідомили в Міндоходів, за звітний період митники зафіксували 468 порушень митних правил на суму понад 30,6 млн грн. Зокрема 9 травня працівники Ягодинської митниці припинили спробу незаконного переміщення 14,9 тонн парфумерної продукції на суму понад 650 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Міндоходів заявило про відновлення практики спрощення проходження держкордону. Водночас обсяг порушень, встановлений співробітниками Міністерства доходів і зборів України в рамках перевірки дотримання митних правил українськими підприємцями, в гривневому еквіваленті становив 90 млн грн.