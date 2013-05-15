Донецька залізниця за 4 місяці перевезла понад 67 тис. інвалідів

Донецька залізниця в січні-квітні 2013 року перевезла 67,4 тис. пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці.

Понад 80 пасажирів скористалися можливістю поїздки в спеціальних вагонах для візочників. Таких вагонів у ДЗ три і за необхідності їх включать до складу поїздів, причому квиток у такий вагон за вартістю дорівнює квитку в купе того ж поїзда. За 4 місяці такі вагони найчастіше курсували в напрямках Києва, Одеси, Слов'янська та Сімферополя.

"Замовити вагон для людей з особливими потребами можна на будь-якому вокзалі залізниці, отримавши у чергового по вокзалу бланк заяви. До того ж зовсім не обов'язково пасажирові з обмеженими фізичними можливостями особисто оформляти заявку, це можуть зробити за нього з пред'явленням відповідних документів. Заява подається щонайменше за 5 діб до відправлення поїзда. У документі вказують номер поїзда, дату виїзду та маршрут прямування", - уточнили в прес-службі Донецької залізниці.

У прес-службі також повідомили, що на травневі свята (з 29 квітня по 12 травня) ДЗ задовольнила 3 ​​заявки на перевезення інвалідів-візочників у спеціальних вагонах, зокрема групову заявку на перевезення 9 пасажирів з обмеженими фізичними можливостями,

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні 2013 року Донецька залізниця року перевезла 46,4 тис. пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.