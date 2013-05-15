Інвестиції в Одеський порт до кінця року становитимуть 2 млрд грн

Обсяг інвестицій у модернізацію одного з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну - Одеського морського торгового порту - до кінця 2013 року становитиме щонайменше 2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів заявив міністр інфраструктури України Володимир Козак.

«Продовжуються роботи на Карантинному молу Одеського морпорту. У 2013 році інвестиції становитимуть 2 млрд грн», - сказав міністр.

За словами Козака, інвестиції дозволять побудувати 2 причали загальною довжиною 650 м, створити 112,4 тис. кв. м складських площ і 405 робочих місць.

«Перший корабель порт зможе прийняти вже восени», - наголосив міністр.

Довідка УНІАН. Одеський морський торговий порт - один із найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу й Заходу, що історично склалися. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.

Одеський морський торговий порт у 2012 році скоротив перевалку вантажів на 4,3%, або 1,1 млн тонн, порівняно з 2011 роком - до 24,5 млн тонн.

2012 рік порт закінчив із чистим прибутком 416,1 млн грн, 2011 р. - 415,8 млн грн.