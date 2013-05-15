Обсяг інвестицій у дорожнє господарство в 2013 році становить 18 млрд грн

Обсяг інвестицій в дорожнє господарство України становить близько 18 млрд грн, з яких близько 3 млрд грн становитимуть вкладення міжнародних фінансових організацій, а інше буде залучено під державні гарантії. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів заявив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«У дорожнє господарство обсяг інвестицій цього року становить близько 18 млрд грн. Всі вони будуть освоєні», - сказав він.

«Найбільш значний проект - проект будівництва мосту в Запоріжжі, на який цього року буде спрямовано близько 900 млн грн, що дозволить відкрити першу чергу моста вже наступного року», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул наприкінці квітня заявив, що поліпшення якості доріг вимагатиме збільшення щорічного фінансування до 40 млрд грн.

У березні прем'єр-міністр України Микола Азаров ініціював зміну державного управління автодорожньою галуззю за допомогою, насамперед, поділу функції проектування будівництва і прийому в експлуатацію автомобільних доріг. Крім того, виступаючи на засіданні ради регіонів при Президентові України 21 березня, Азаров заявив, що для ремонту близько 170 тис. км доріг України буде потрібно 500 млрд грн.

Автомагістраль через Дніпро в Запоріжжі будується з 2004 року. Вартість проекту становить 5,9 млрд грн.

Протяжність автомагістралі через річку Дніпро в Запоріжжі - 9,1 км з чотирма смугами руху, зокрема з сімома розв'язками і 26 спорудами. Проект включає два мости: вантовий міст через річку Дніпро завдовжки 660 м і міст через річку Старий Дніпро завдовжки 340 м. Очікуваний час здачі всієї автомагістралі - 2018 рік.