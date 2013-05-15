Залізничний вокзал Дніпропетровська за 4 місяці відправив 9,7 тис. поїздів

У січні-квітні 2013 року Дніпропетровський залізничний вокзал, що входить до складу Придніпровської залізниці, відправив 9,781 тис. поїздів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

До того ж у далекому сполученні зі станції Дніпропетровськ-Головний було надіслано 5,148 тис. поїздів, у приміському - 4,633 тис. поїздів.

За інформацією прес-служби, залізничники прийняли 23,3 тис. одиниць ручної поклажі в автоматичних та стаціонарних камерах схову.

Серед додаткових послуг, пропонованих залізничним вокзалом, у січні-квітні ц.р. 1,361 тис. пасажирів скористалися кімнатами відпочинку центрального вокзалу Дніпропетровська. До того ж у залах очікування побували 27,2 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні поточного року на Придніпровській залізниці продаж проїзних документів у далекому сполученні збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,14% - до 1,833 млн квитків з 1,76 млн квитків.

Водночас Придніпровська залізниця у січні-березні поточного року збільшила продаж квитків на приміські електропоїзди на 10,1% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 137,9 тис. зі 125,2 тис. штук.

У січні-березні 2013 року ПЗ скоротила чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в 9 разів - до 0,33 млн грн з 3 млн грн за аналогічний період 2012 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, понад половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.