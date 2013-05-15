Понад 3 тис. відділень «Укрпошти» надаватимуть доступ до адмінпослуг вже з липня

До липня 3137 відділень державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» почнуть надавати громадянам спрощений доступ до адміністративних послуг, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрпошти» з посиланням на віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула.

«Такий принцип вже впроваджено в 851 відділенні «Укрпошти» у 10 регіонах України. Це реальний приклад спрощення отримання громадянином адміністративних послуг», - цитує прес-служба Вілкула.

Відтепер, за інформацією «Укрпошти», у поштових відділеннях можна звернутися за допомогою при отриманні субсидії, оформленні пенсії, реєстрації фізичної особи-підприємця або встановлення пільгового статусу учасника або інваліда війни. До того ж зробити це можна не тільки в самому відділенні, але і вдома: працівники пошти повинні допомогти оформити звернення та запити, а також відправити їх в необхідні державні інстанції.

Довідка УНІАН. Спрощений доступ до адмінпослуг вже надається в Дніпропетровській області (658 відділень), Закарпатській області (4 відділення), Одеській області (64 відділення), Львівській області (36 відділень), Сумській області (36 відділень), Миколаївської області (20 відділень), Вінницькій області (5 відділень), Київській області (10 відділень), Чернівецькій області (13 відділень) та Криму (5 відділень).

У жовтні 2012 року був проведений успішно реалізований спільний проект Дніпропетровської облдержадміністрації та «Укрпошти» «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту».