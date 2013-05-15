Samsung розпочне продаж смартфона GALAXY Core в Україні з липня

Компанія Samsung (Корея) розпочне продаж двоядерного смартфона GALAXY Core в Україні з липня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Смартфон оснащений потужним двоядерним процесором з тактовою частотою 1,2 ГГц для роботи з найбільш ресурсоємними додатками. Потужність процесора GALAXYCore підтримується наявністю 8 ГБ вбудованої і 1 ГБ оперативної пам'яті.

Крім функцій управління голосом, жестами і поглядом, Galaxy Core оснащений низкою інших інтелектуальних функцій.

Довідка УНІАН. SamsungElectronicsCo., Ltd. - світовий лідер з виробництва мобільних терміналів і смартфонів. Штат Samsung Electronics нараховує 236 тис. співробітників, що працюють в 79 країнах світу. Дохід компанії в 2012 році становив близько 188 млрд дол.