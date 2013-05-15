Парк громадського транспорту в Україні суттєво оновлять

Міністерство інфраструктури з метою оновлення парку громадського транспорту планує забезпечити міста України новими 376 трамваями і тролейбусами, а також відновити автопарки 4200 вітчизняними автобусами на суму 513 млн. грн і 5,6 млрд грн відповідно.Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, сьогодні міністерство вже відпрацювало механізм придбання автобусів у лізинг.

У прес-службі зазначили, що виконання цих заходів дасть змогу зменшити обсяг споживання електроенергії на 30-40%, а також зменшити обсяг витрачання палива на 3%.

У той же час, оновлення парку громадського транспорту дасть змогу збільшити надходження до бюджетів на суму близько 4,2 млрд грн і одержати економічний ефект у розмірі 1,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, більш як половина парку вітчизняного пасажирського автомобільного транспорту потребує масштабного оновлення – лише 44% від загальної кількості автобусів відповідають всім нормам безпеки для перевезення пасажирів.

В Україні налічується 20,3 тис. пасажирських автоперевізників, які мають 85,7 тисячі автобусів. З них критичної зношеності досягли: 200 автобусів, які експлуатуються більш як 34 роки, 1200 – від 29 до 33 років, 3600 – від 24 до 29 років, 7900 – від 19 до 24 років. Середньої зношеності досягли 16 100 автобусів віком від 14 до 19 років. Частково відповідають нормам безпеки 19 тис. транспортних засобів – це автобуси віком від 8 до 13 років. І повністю відповідають нормам 37,7 тис. автобусів, які експлуатуються менш як 8 років, а це лише 44% від загальної кількості транспортних засобів.