У порту на японському острові Хоккайдо горить судно з російсько-українським екіпажем

Судно "Тайган", під прапором Камбоджі, з екіпажем з 14 росіян і 4 українців, горить в японському порту Вакканай на північному острові Хоккайдо.

Як повідомляє РІА «Новости», з посиланням на агентство «Кіодо», трьох людей врятовано і направлено до лікарні, їх життю ніщо не загрожує.

На місці пожежі можуть залишатися шість росіян, з якими не вдається встановити зв'язок. Про долю решти членів екіпажа не повідомляється.

До місця пожежі направлено 6 пожежних розрахунків і 2 кораблі служби безпеки на морі.

Судно "Тайган" водотоннажністю 497 тонн, яке перевозить крабів, увійшло у порт міста Вакканай у вівторок.