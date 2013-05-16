На судні, що згоріло в японському порту, загинули 6 росіян. Доля українських моряків поки не відома

У японському порту Вакканай шестеро росіян загинули на судні "Тайган", яке плавало під прапором Камбоджі.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Генконсульство РФ у Саппоро.

Про пожежу на судні з екіпажем з 14 росіян і 4 українців у порту Вакканай на північному японському острові Хоккайдо стало відомо сьогодні вночі.

Судно "Тайган" водотоннажністю 497 тонн, яке перевозить крабів, увійшло до порту міста Вакканай у вівторок.