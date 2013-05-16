Українці стали купувати більше телефонів

У першому кварталі 2013 року обсяг продажу мобільних телефонів, смартфонів, стаціонарних телефонів і факсів в Україні зріс порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 13,61% і становив 2,1 млрд грн. Про це йдеться в результатах дослідження компанії GFK Ukraine, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Позитивна динаміка цього сектору ринку побутової техніки і електроніки забезпечена лише зростанням обсягу продажу смартфонів - на 63% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Зараз сім з десяти проданих пристроїв для мобільного спілкування в Україні – це «розумні» мобільні телефони.

Продаж у решті груп сектору показав негативну динаміку. Так, продаж факсів і стаціонарних телефонів за звітний період зменшився на 15% і 1% відповідно. Продаж мобільних телефонів скоротився на 31%.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році обсяг продажу телефонів (зокрема смартфонів) зріс порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 2,6% і становив майже 8,25 млрд грн. У четвертому кварталі зростання обсягів продажу таких пристроїв загалом становило 9,4% (до 2,4 млрд грн), при цьому в четвертому кварталі продовжилося падіння попиту на стаціонарні телефони і факси, обсяги їх продажу скоротилися на 6% і 4% відповідно, обсяги продажу смартфонів у четвертому кварталі зросли на 58%.

Довідка УНІАН. GFK Ukraine – українська дослідницька компанія, входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group. У 2011 році обсяг продажу GFK Group становив 1,37 млрд євро.