Україна зберегла телеінформаційних простір - глава Нацради з телебачення і радіомовлення

Розроблений Національною радою з телебачення і радіомовлення план впровадження цифрового телебачення допоміг не тільки зберегти телеінформаційних простір, але і значно його розширити, побудувавши в Україні сучасну ефірну цифрову мережу.

Про це заявив глава ради Володимир Манжосов, виступаючи на засіданні Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.

"Саме цей план допоміг зберегти телеінформаційних простір і побудувати в Україні сучасну ефірну цифрову мережу, одну з найбільших в Європі», - сказав Манжосов.

У комітетських слуханнях за темою «Впровадження цифрових стандартів мовлення в Україні» також взяв участь голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олександр Курдінович.

У своєму виступі глава Держкомтелерадіо зазначив, що протягом 2012 року за рахунок бюджетних коштів було закуплено та доставлено близько 800 тис. телетюнерів для прийому цифрового сигналу.

"Отже, понад 2 млн громадян з малозабезпечених сімей отримали можливість дивитися цифрове ефірне телебачення завдяки допомозі держави", - додав Курдінович.

Як повідомляв УНІАН, раніше оператор національної цифрової ефірної телевізійної мережі (цифрове телебачення «Т2») компанія "Зеонбуд" заявила, що планує надати телекомпаніям знижку в розмірі до 75% на трансляцію в національній мережі цифрового телемовлення.

Україна завершила перший етап переходу від аналогового до цифрового телебачення.

На початку 2012 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що "Зеонбуд" виконала взяті на себе зобов'язання, побудувавши найбільшу в Європі мережу цифрового ефірного мовлення. Загальний обсяг інвестицій компанії в проект становив 134 млн доларів США.