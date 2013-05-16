Для Путіна підготували вертолітний майданчик у Кремлі

Вертолітний майданчик у Кремлі готовий для польотів Президента Росії Володимира Путіна, і він скористається ним за першої слушної нагоди.

Як повідомляє РІА “Новости”, про це журналістам сказав прес-секретар очільника Російської держави Дмитро Пєсков.

"Місце вертолітного майданчика обрано з урахуванням того, що прораховано дію на архітектуру, і визнано, що жодної шкоди використання такої важкої техніки, як Мі-8, завдавати не буде", - сказав Пєсков.

За його словами, перший політ Президента "залежатиме від оказії". До того ж він підтвердив, що Путін віддає перевагу російським вертольотам на базі Мі-8.

Прес-секретар відзначив, що раніше Путін, а до нього Президент Борис Єльцин здійснювали посадки на вертольоті на Іванівській площі Кремля. Такі разові польоти, сказав Пєсков, не є небезпечними для пам'ятників архітектури, зокрема для дзвіниці Івана Великого. Проте, визнав він, через постійні польоти об'єкти Кремля зазнаватимуть такого ризику, також такі польоти створюють труднощі для руху "туристів і бюрократів, які працюють там".

"Нині такої загрози немає. На всіх спорудах Кремля встановили величезну кількість датчиків (для оцінки дії вертольотів). Це був науковий підхід з тим, щоб виключити щонайменшу дію", - відзначив Пєсков.

Представник Кремля також висловив думку, що скорочення поїздок глави держави вулицями Москви не сприятиме зменшенню автомобільних пробок у столиці, оскільки "пробки виникають не через кортежі і мигалки".

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв користувався вже вертолітним майданчиком біля Білого дому - зокрема, наприкінці березня він скористався вертольотом, щоб залишити Будинок уряду.