Київські автобуси № 24, 55, 466 та тролейбус № 38 тимчасово змінюють маршрут

У КП «Київпастранс» повідомляють, що у зв’язку з укладанням асфальтобетонного покриття на вул. М.Грушевського, на ділянці від вул.Шовковичної до площі Арсенальної, та на вул. І.Мазепи на ділянці від вул. Московської до площі Слави, внесено зміни в маршрут деяких автобусів та тролейбусів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема сьогодні до 17:00 автобус №24 курсуватиме за таким маршрутом: Музей історії Великої Вітчизняної війни – вул. Цитадельна – вул. Московська – вул. М.Грушевського – Європейська площа (площа Л.Толстого).

Автобусні маршрути №55, 466 на ділянці від вул.Кутузова до Арсенальної площі курсуватимуть вул. Московською в обох напрямках.

Рух тролейбусу № 38 організовано за маршрутом: ст. метро «Видубичі» – бульвар Лесі Українки (до пров. Щорса). Крім того, для зручності пасажирів створено тимчасовий автобусний маршрут №38Тр: ст. метро «Видубичі» – вул. Кіквідзе – бульвар Лесі Українки – вул. Кутузова – вул. Цитадельна – Музей історії Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня депутат від партії "Удар" у Київраді Олексій Давиденко заявив, що під виглядом ремонту доріг на Печерську влада намагається перешкодити проведенню 18 травня в Києві акції опозиції "Вставай, Україно!".

Учасники акції "Вставай, Україно!" планували пройти від Європейської площі вздовж Хрещатика і повернути біля Будинку профспілок вгору - до Софійської площі, де і має відбутися мітинг.

У той же час, на 18 травня в центрі Києва Партія регіонів запланувала провести свою акцію - Антифашистський марш. Повідомлялося, що марш пройде від Арсенальної площі до Європейської площі.

Сьогодні, 16 травня, голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк повідомив, що опозиція може частково змінити маршрут свого маршу і 14 травня подали офіційну заявку на новий маршрут: від Європейської площі вгору - до Кабінету міністрів, Верховної Ради, на вул.Банкова, і потім спуститися по вул.Інститутській і через Майдан Незалежності пройти до Софійської площі.

Водночас Яценюк відзначив, що якщо «розчистять Хрещатик (йдеться про заходи до Дня Європи на Хрещатику на відрізку від Європейської площі до Майдану Незалежності - ред.), то, опозиція пройде по запланованому спочатку маршруту.