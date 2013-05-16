Залізниці під час свят перевезли понад 2,3 млн пасажирів

Залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів у період з 25 квітня по 13 травня за всіма наявними напрямками, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Середньодобовий пасажиропотік Київського вокзалу за цей період становив 35,7 тис. пасажирів, а найвищий показник - 55 тис. пасажирів був зафіксований 30 квітня за максимальної пропускної здатності вокзалу в 67,5 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, Київський залізничний вокзал "Київ-Пасажирський", що входить до складу Південно-Західної залізниці, в період з 30 квітня по 7 травня включно відправив у далекому сполученні понад 330 тис. пасажирів, тоді як у будні дні з вокзалу станції Київ-Пасажирський відправляється в середньому близько 20 тис. пасажирів.

Для задоволення потреб населення "Укрзалізниця" на період травневих і Великодніх свят призначила 153 додаткові поїзди.