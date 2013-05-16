У центральній частині Києва 18 травня перекриють рух транспорту

Столична Державтоінспекція повідомляє, що у Києві у зв’язку із проведенням заходів з масовою участю громадян в центральній частині міста 18 травня буде тимчасово перекрито рух транспорту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, заявки на участь в акціях подали різні політичні партії. Піша хода за їх участю відбудеться наступними вулицями:

Лаврською, площею Слави, вулицею Грушевського;

Європейською площею, Володимирській узвіз, Трьохсвятительською;

Хрещатик, Майдан Незалежності, Михайлівською, Володимирській проїзд, вулицею Володимирською (від Прорізної до Софіївської площі), вулицею Малою Житомирською.

Державтоінспекція радить киянам та гостям міста обмежити свої поїздки транспортними засобами до центральної частини міста на час проведення заходів. А якщо така потреба все ж виникла, то паркувати транспорт лише в тих місцях, де це не суперечить правилам і не буде заважати іншим учасникам дорожнього руху.

Для зручності ДАІ пропонує учасникам заходів, які прибудуть автобусами, скористатися паркувальними майданчиками, розташованими біля наступних станцій метро:

1. майданчик біля станцій метро "Червоний Хутір";

2. станція метро "Лісова" (у двох напрямках);

3. станція метро "Житомирська";

4. станції метро "Іподром" та "Академмістечко".

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 18 травня, у центрі столиці передбачені масштабні заходи у зв’язку зі святкуванням 11-го Дня Європи у Києві.

Крім того, на 18 травня заплановано акцію протесту опозиції "Вставай, Україна!" у Києві. Марш повинен стартувати з Європейської площі о 12.00.

І Партія регіонів планує цього дня провести у столиці антифашистський марш.