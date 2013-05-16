На модернізацію аеронавігаційних систем витратять 82 млн євро

Міністерство інфраструктури України у 2013 році в рамках реалізації спільного проекту з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) планує спрямувати 82,3 млн євро на модернізацію аеронавігаційних систем в аеропортах Борисполя і Донецька, а також систем управління повітряним транспортом в аеропортах Сімферополя і Одеси. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, під час реалізації проекту передбачено установку радіолокаційних станцій огляду льотного поля в аеропортах "Бориспіль" і "Донецьк", а також придбання і установку резервної автоматизованої системи управління повітряним рухом для Сімферопольського регіонального диспетчерського центру. Таку саму нову автоматизовану систему встановлять в Одеському регіональному диспетчерському центрі разом з системою обробки аеронавігаційних даних.

У прес-службі також повідомили, що в аеропорту "Бориспіль" планується будівництво нової аеродромно-диспетчерської вежі, а також закупівля і установка далекомірного обладнання, заміна застарілого обладнання радіостанцій.

"Модернізація дозволить підвищити не лише рівень безпеки повітряного простору України, а й пропускну спроможність повітряного руху, знизити навантаження на екіпаж повітряного судна за рахунок використання нового обладнання", - цитує прес-служба міністра інфраструктури Володимира Козака.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України у 2013-2014 роках спрямує на модернізацію аеронавігаційної системи країни 578,5 млн грн.

Зокрема у 2013 році на розвиток аеронавігаційної системи спрямують 297,4 млн грн, у 2014 році - 281,1 млн грн.

Зокрема на модернізацію аеронавігаційної системи планується спрямувати 420 млн грн кредитів міжнародних фінансових організацій (200 млн грн - у 2013 році і 220 млн грн - у 2014 році), а також 158,5 млн грн, залучених під державні гарантії (97,4 млн грн. - у 2013 році і 61,1 млн грн - у 2014 році).