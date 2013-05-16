На розвиток Південного, Феодосійського та Іллічівського портів спрямують 839 млн грн

Міністерство інфраструктури в рамках реалізації реформи відповідно до закону України «Про морські порти» планує в 2013 році спрямувати на розвиток Південного, Феодосійського та Іллічівського портів 838,7 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Згідно з повідомленням, на будівлю першого, другого коліна і нової частини третього коліна морського підхідного каналу, внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів морського торгового порту «Південний» планують виділити 641,1 млн грн.

"Це дозволить приймати судна вантажопідйомністю до 200 тис. тонн", - повідомили в прес-службі.

На реконструкцію причалів Феодосійського порту планують виділити 136,7 млн грн, що дозволить порту приймати судна вантажопідйомністю до 50 тис. тонн.

До того ж на реконструкцію підхідного каналу Іллічівського порту планують спрямувати 60,9 млн грн.

"Це дозволить порту увійти до списку найбільш глибоководних портів Чорноморсько-Азовського басейну і приймати судна з осадкою до 16,5 метрів", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, обсяг інвестицій у модернізацію одного з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну - Одеського морського торгового порту - до кінця 2013 року становитиме щонайменше 2 млрд грн.

Міністерство інфраструктури України розробило державну програму розвитку внутрішнього водного транспорту до 2021 року в рамках розвитку транспортної стратегії України.