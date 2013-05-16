Авіакомпанія «Ютейр» тимчасово скасувала рейси Київ-Тбілісі й Київ-Вільнюс

Російська авіакомпанія «Ютейр» (UTair Aviation) з 15 травня 2013 року тимчасово скасувала регулярні рейси Київ-Тбілісі, а з 18 травня - регулярні рейси Київ-Вільнюс. Про це УНІАН повідомили в call-центрі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, рейси Київ-Тбілісі скасовано до 27 жовтня 2013 року, а рейси Київ-Вільнюс - до 27 травня.

"Рейси скасовано з комерційних причин", - повідомили в call-центрі, зазначивши, що чекають докладної інформації з центрального офісу.

Водночас у call-центрі повідомили про можливість відновлення рейсів.

До того ж пасажири, які вже купили квитки на ці рейси, можуть звернутися до call-центру за консультацією.

"Робиться повне повернення квитка, або, як варіант, можлива пересадка на рейс іншої авіакомпанії, але це - на розсуд керівництва", - сказали в call-центрі.

Як повідомляв УНІАН, Російська авіакомпанія «Ютейр» (UTair Aviation) скасувала регулярний рейс Миколаїв-Москва з 13 травня.

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» за підсумками 2012 року перевезла 430 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Ютейр» входить до трійки лідерів російського ринку авіаперевезень. У парку «Ютейр» понад 200 літаків. Авіакомпанія здійснює рейси за 110 напрямками. Основним хабом компанії є аеропорт Внуково (м. Москва), з якого щодня виконується понад 100 рейсів.

«Ютейр» також виконує польоти з Москви до таких міст України як Київ, Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг, Луганськ, Львів, Миколаїв, Сімферополь, Харків.