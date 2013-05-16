Янукович доручив Бойку курирувати у Кабміні космічну сферу

Президент України Віктор Янукович розширив сферу повноважень віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка, додавши до них забезпечення виконання покладених на Кабінет Міністрів завдань і повноважень у космічній діяльності.

Відповідний указ очільника держави від 15 травня ц.р. оприлюднено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, Бойко згідно з указом Президента від 24 грудня 2012 р. забезпечує виконання покладених на Кабмін завдань і повноважень у сфері екології, природних ресурсів, енергетики, космічної діяльності, вугільної промисловості і промислової політики.