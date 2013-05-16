Залізниці сплатили до бюджету понад 4 млрд грн

Залізниці України у січні-квітні 2013 року сплатили до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів 4,02 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).

1,2 млрд грн з цієї суми спрямовано до держбюджету.

За цей же період залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 193,7 млн грн, з яких на сьогодні компенсовано 52 млн грн, що становить 27% від загальної суми, повідомляють у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України в січні-березні 2013 року отримала від обласних і районних держадміністрацій 35,8 млн грн компенсації за перевезення окремих категорій громадян, що становить 42,5% від загальної суми компенсації на 84,3 млн грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі.