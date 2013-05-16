Залізниці за 4 місяці скоротили перевезення вугілля на 6%

Залізниці України в січні-квітні цього року скоротили перевезення вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,9% - до 36,678 млн тонн з 38,974 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, у внутрішньому сполученні залізниці за 4 місяці скоротили перевезення вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,4% - до 28,368 млн тонн з 29,066 млн тонн. Перевезення імпортного вугілля в січні-квітні скоротилося на 9,2% - до 4,421 млн тонн з 4,87 млн тонн у січні-квітні 2012 року. Перевезення вугілля на експорт за 4 місяці збільшилося на 0,7% - до 2,029 млн тонн з 2,015 млн тонн в аналогічному періоді 2012 року. Водночас транзитні перевезення вугілля за 4 місяці скоротилися на 38,7% - до 1,851 млн тонн з 3,022 млн тонн у січні-квітні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-березні 2013 року скоротили внутрішні вантажоперевезення порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 4,5% - до 49,8 млн тонн. Зокрема, в обсязі внутрішніх перевезень частка кам'яного вугілля становила 42,5% - 21,2 млн тонн.

Залізниці України в I кварталі 2013 року скоротили обсяг імпортних вантажних перевезень порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,2% - до 8,3 млн тонн. Водночас частка вугілля в обсязі імпортних перевезень зменшилася на 11%.

Довідка УНІАН. Основним видом вантажів, що перевозиться залізничним транспортом України, є кам'яне вугілля, якого протягом 2012 року перевезли 122,4 млн тонн.