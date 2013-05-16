Транспортні підприємства за 4 місяці скоротили пасажироперевезення до 2,195 млрд осіб

Підприємства транспорту України в січні-квітні 2013 року перевезли 2,195 млрд пасажирів, що на 0,6% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Як повідомляє Державна служба статистики України, пасажирооборот транспорту за 4 місяці 2013 року становив майже 37,8 млрд пас./км - на 3,4% менше рівня січня-квітня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, підприємства транспорту України в I кварталі 2013 року перевезли 1,6 млрд пасажирів, що на 0,8% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Пасажирооборот транспорту в першому кварталі 2013 року становив майже 27,7 млрд пас./км - на 3,5% менше рівня січня-березня 2012 року.

Довідка УНІАН. Підприємства транспорту України в 2012 році скоротили пасажирські перевезення на 2,4% - до 6,812 млрд осіб.

Пасажирооборот транспорту в 2012 році становив майже 132,48 млрд пас./км - на 1,2% менше рівня 2011 року.