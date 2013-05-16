Міністр інфраструктури не підтверджував факти зловживань на "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури України Володимир Козак, який раніше очолював Державну адміністрацію залізничного транспорту «Укрзалізниця», жодним чином не підтверджував факти зловживань на «Укрзалізниці».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури, коментуючи вчорашній брифінг міністра.

"Його (міністра - УНІАН) відповідь на запитання журналістів стосувався виключно відкритості та прозорості діяльності міністерства і всіх підвідомчих йому підприємств та організацій, у тому числі - в питаннях співпраці з правоохоронними органами з метою запобігання порушень і зловживань", - повідомила прес-служба.

Також прес-служба уточнила, що під час брифінгу Козак, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що «у нас дуже професійні правоохоронні органи». «Вони розберуться у всіх питаннях, а винуватці будуть притягнуті до відповідальності. Зі свого боку я не стану на захист жодного винуватця, який буде викритий правоохоронними органами. Тому я сприятиму правоохоронним органам, щоб викрити недоліки, викрити справжніх винуватців і передати їх до суду», - цитує прес-служба слова міністра.

У четвер деякі ЗМІ повідомили, що міністр інфраструктури і екс-гендиректор «Укрзалізниці» Володимир Козак визнав масштабні розкрадання коштів на залізниці.