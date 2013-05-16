Київська адміністрація просить 434 млн грн з держбюджету на будівництво метро на Троєщину

Київська міська державна адміністрація (КМДА) готує бюджетний запит на 434 млн грн до Кабінету Міністрів України для початку будівництва метро у напрямку житлового масиву Троєщина, повідомив УНІАН заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

«Зараз ми запускатимемо (метро – УНІАН) за бюджетні кошти. Ми готуємо бюджетний запит: думаю, до кінця року запустимо інвестиційну складову», - сказав Крамаренко після засідання у КМДА.

«Бюджет зараз збалансовано, додаткових ресурсів не буде, тому ми спробуємо одержати додаткові ресурси з держбюджету», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляв, що на будівництво першої черги лінії метро на Троєщину Києву необхідно 700 млн доларів. У зв'язку з цим КМДА виходила з пропозицією залишити у розпорядженні міста половину обсягу податку на доходи фізичних осіб. Проте для цього необхідне внесення змін до Бюджетного кодексу, що є компетенцією Верховної Ради України.