Придніпровська залізниця за 4 місяці збільшила на 10% приміські перевезення пільговиків

Придніпровська залізниця (ПЗ) за січень-квітень 2013 року збільшила перевезення пасажирів пільгових категорій приміським транспортом, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 9,95% - до 1,97 млн осіб, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Сума компенсаційних відшкодувань за пільгові перевезення у приміському секторі з місцевих бюджетів у січні-квітні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 14,2% - до 9,98 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за останні 2 роки місцева влада збільшила рівень компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні з 30% до 47,9%.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До складу підприємства входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), перевізна робота виконується 248 станціями, загальна чисельність працівників перевищує 58 тис. осіб.