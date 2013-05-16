Дороги в Україні повинні будуватися за європейськими стандартами - Янукович

Будівництво доріг в Україні має відбуватися за європейськими стандартами.

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович під час наради з адміністративно-господарським активом Запорізької області, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми повинні перейти на європейські стандарти і за якістю будівництва доріг і, звичайно, за обсягом», - сказав він.

Янукович наголосив на необхідності підготовки концепції розвитку дорожньої інфраструктури.

«Нині завдання, яке стоїть перед новим керівником Укравтодору - підготувати концепцію розвитку, будівництва, утримання наших автомобільних доріг», - зазначив Президент.

Глава держави назвав неприпустимим нинішній стан автодоріг. За його словами, ситуація потребує негайного вирішення.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул заявив, що покращення якості доріг вимагатиме збільшення щорічного фінансування до 40 млрд грн з 16,9 млрд грн, передбачених у держбюджеті на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, у березні прем'єр-міністр України Микола Азаров ініціював зміну державного управління автодорожньою галуззю за допомогою, насамперед, розділення функції проектування будівництва і прийому в експлуатацію автомобільних доріг. «Монополія «Укравтодору» у цій сфері неприпустима», - сказав глава уряду.

Виступаючи на засіданні ради регіонів при Президентові України 21 березня Микола Азаров сказав, що для ремонту близько 170 тис. км доріг України знадобиться 500 млрд грн.

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