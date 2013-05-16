Кабмін пропонує створити додаткові механізми боротьби з порушенням авторських прав

Кабінет Міністрів пропонує створити додаткові механізми боротьби із порушеннями законних прав та інтересів осіб, яким належать права на об’єкти авторського права та (або) суміжних прав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби інтелектуальної власності, відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» схвалено на засіданні уряду 15 травня.

Проектом Закону, зазначають у прес-службі, пропонується надати можливість суб’єктам авторського права і суміжних прав захищати свої інтереси самостійно в процесі видачі контрольних марок, шляхом аналізу інформації, яка розміщується на веб-сайті Установи про одержувачів контрольних марок та назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та зафіксованих на цих примірниках творів.

Також документом передбачено подання заявниками разом з документами на одержання контрольних марок документів на електронному носії, що дозволить безперешкодно та без витрат часу регулярно та вчасно оновлювати відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Установи.

«Прийняття закону сприятиме вдосконаленню процесу видачі контрольних марок. У кінцевому результаті реалізація положень проекту Закону дозволить уникнути застосування до України економічних санкцій з боку уряду США, забезпечить ефективний захист прав інтелектуальної власності і виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань”, - зазначають у прес-службі уряду.

Як повідомляв УНІАН, США віднесли Україну до країн, де порушуються права інтелектуальної власності, з формулюванням «нездатна захистити авторські права США».

Після цього віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко наголосив, що влада докладе всіх зусиль, щоб через півроку США переглянули статус України у списку порушників авторських прав.