Wi-Fi в столичному метро запрацює з 1 червня

Із 1 червня 2013 року в київському метрополітені буде працюватиме Wi-Fi та мобільний зв'язок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко під час засідання інвесторів.

Крамаренко пообіцяв, що інтернет і мобільні мережі працюватимуть не тільки на станціях метро, але і в тунелях - під час руху потягів.

«Ми плануємо, що в червні місяці (Wi-Fi і мобільний зв'язок - УНІАН) запрацює на перших станціях. На яких саме станціях, я поки що сказати не можу. Я думаю, що першими будуть центральні станції, і далі будемо рухатися від них», - сказав Крамаренко.

Як повідомляв УНІАН, Київміськдержадміністрація вже провела низку інвестиційних конкурсів щодо забезпечення роботи мобільного зв'язку в метрополітені. Крім того, КМДА готує бюджетний запит на надання 434 млн грн для будівництва гілки метро на житловий масив Троєщина.