Янукович: програма «Шкільний автобус» має бути повністю виконана в цьому році

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності повного виконання програми «Шкільний автобус» цього року.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це глава держави сказав на нараді з адміністративно-господарським активом Запорізької області.

«У будь-якому випадку проблему шкільного автобуса ми повинні закрити цього року», - сказав Янукович.

За його словами, йдеться, зокрема, про забезпечення автобусами шкіл, розташованих у віддалених місцевостях.

Президент також нагадав, що програму «Шкільний автобус» розпочато в 2007 році. У зв’язку з цим невдовзі виникне необхідність оновлення автопарку начальних закладів, які отримували автобуси першими. За словами Януковича, щороку можливо замінювати близько 10% автобусів.

Нагадаємо, згідно з Програмою активізації розвитку економіки України на 2013-2014 рр., Кабінет Міністрів України в 2013 році, в рамках виконання програми «Шкільний автобус», спрямує на придбання 737 шкільних автобусів 243,7 млн грн, а в 2014 році на придбання 1 289 шкільних автобусів - 428,3 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна цільова соціальна програма "Шкільний автобус" затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 31 від 16 січня 2003 року. У програмі йдеться про придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку шкільних автобусів. Загалом у рамках дії програми «Шкільний автобус» на 2003-2013 рр. передбачається закупівля 3 тис. 650 автобусів для підвезення дітей шкільного віку в сільській місцевості до навчальних закладів.