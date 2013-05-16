Попов прогнозує збільшення пасажиропотоку в аеропорту «Київ» до кінця року на 33%

Міжнародний аеропорт «Київ» («Жуляни») до кінця 2013 року може збільшити пасажиропотік на 33% - до 1,2 млн осіб проти 862 тис. у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз зробив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в ході засідання ради інвесторів в КМДА.

«У 2012 році було 900 тис. пасажирів, на вересень ми очікуємо 1 млн пасажирів, до кінця року буде 1 млн 200 тис.», - сказав О.Попов.

Голова КМДА додав, що досвід аеропорту - позитивний приклад взаємодії держави і бізнесу.

«Ми позитивно переконалися в державно-приватному партнерстві (на прикладі аеропорту «Жуляни» - УНІАН), яке, я вважаю, є пріоритетним для подальшого формування інвестиційної політики», - сказав Попов.

Він також зазначив, що аеропорт «Київ» продовжує розвиватися, і в планах на найближчий час - будівництво нового терміналу.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Київ» у першому кварталі 2013 року збільшив пасажиропотік в 3 рази - до 311,2 тис. осіб з 108 тис. за аналогічний період минулого року.