«Авіалінії Харкова» з 1 червня почнуть виконувати польоти з Харкова, Донецька та Києва

Авіакомпанія «Авіалінії Харкова» (група DCH Олександра Ярославського) з 1 червня 2013 року починає пасажирські авіаперевезення з Харкова, Донецька і Києва на міжнародних маршрутах.

Як повідомляється в прес-релізі групи DCH, відповідно до польотної програми літнього сезону, виконуватимуться 42 рейси з трьох міст.

"У червні буде освоєно такі напрямки, як Іракліон (Греція), Монастір (Туніс), Шарм-эль-Шейх (Єгипет) і Анталія (Туреччина), а також напрямки з Києва до Анталії, Шарм-эль-Шейха і Хургади", - йдеться в прес-релізі компанії.

Парк повітряних суден «Авіаліній Харкова» наразі представлений одним літаком Boeing 767-300ER і двома літаками Вoeing 737-800NG. У прес-релізі зазначається, що в перспективі кількість літаків нарощуватиметься відповідно до затвердженого графіка розвитку мережі маршрутів.

«Одна з основоположних стратегічних цілей розвитку «Авіаліній Харкова» – нарощування пасажиропотоку в Міжнародному аеропорту «Харків». Для її досягнення бізнес-планом передбачено поступове нарощування функціоналу бізнесу. На першому етапі буде зроблено акцент на чартерних перевезеннях, зокрема далекомагістральних. Надалі буде розглянуто питання організації регулярних пасажирських авіаперевезень», - відзначили в прес-службі DCH.

Як повідомляв УНІАН, Харківське ТОВ «Нью Сістемс АС» одержало від харківського ТОВ «ДМ Брок» 99,99% голосуючих акцій ПАТ «Авіалінії Харкова».

У червні 2012 року Фонд державного майна України (ФДМУ) продав 99,99% акцій ПАТ «Авіалінії Харкова» за 1,2 млн. грн. При цьому ФДМУ не назвав імені покупця авіакомпанії. Продаж було здійснено на фондовій біржі ПФТС.

Пізніше прес-служба DCH підтвердила, що новим власником ПАТ «Авіалінії Харкова» став Олександр Ярославський - президент групи DCH і власник футбольного клубу «Металіст».

Довідка УНІАН. Олександр Ярославський - український мільярдер. Статок оцінюється в 1,4 млрд дол. Входить в ТОР-15 рейтингів українських видань Forbes, «Кореспондент», Kyiv Post. Власник групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.

АТ «Авіалінії Харкова» створено на базі Харківської державної авіакомпанії «Авіалінії Харкова». Компанія спеціалізується на технічному обслуговуванні повітряних суден, з 1998 по 2001 р. здійснювала пасажирські перевезення.