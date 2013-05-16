МАУ просить пасажирів обмежитися ручною поклажею під час польотів до Брюсселя

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вкрай стурбована страйком співробітників Swissport International в аеропорту Брюсселя і тому просить пасажирів за можливості обмежитися ручною поклажею аж до врегулювання ситуації і закінчення страйку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

«Страйк працівників найбільшого міжнародного хендлінгового оператора Swissport International почався у неділю, 12 травня 2013 року, без попереднього повідомлення відповідних служб Міжнародного аеропорту Брюсселя і авіаперевізників, що виконують рейси до/з цього пункту», - повідомили в МАУ.

За повідомленням авіакомпанії, на даний момент в Міжнародному аеропорту Брюсселя не працює служба розшуку багажу, вкрай лімітовано кількість персоналу та техніки, яка обслуговує рейси. «Вантажники блокують під'їзд до повітряних суден, розміщуючи зареєстрований багаж у чартерному терміналі аеровокзалу. Влада постійно веде переговори із страйкарями, проте домовленість досі не досягнута, а дата закінчення страйку не оголошена», - пояснили в МАУ.

Водночас в авіакомпанії зазначили, що МАУ, яка постраждала від дій страйкарів, жалкує про те, що пасажири відчувають значні незручності під час подорожі до/з аеропорту Брюсселя. «МАУ не має впливу на хід переговорів. Єдиним рішенням могло б стати скасування рейсів Київ-Брюссель, але це вкрай негативно відбилося б на інтересах пасажирів. У даних форс-мажорних обставин єдиною альтернативою є розумне рішення самих пасажирів рейсів до/із столиці Бельгії за можливості обмежитися ручною поклажею аж до врегулювання ситуації і закінчення страйку співробітників Swissport International в аеропорту Брюсселя», - підкреслили в МАУ.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

МАУ в березні-квітні поповнила флот 6 літаками, збільшивши його до 27 суден.