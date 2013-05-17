Змінено механізм діяльності Держспецслужби транспорту

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Державної спеціальної служби транспорту”.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 265 із 378 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом вносяться зміни у частину першу статті 2 Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, яка передбачає, що вирішення питань щодо забезпечення Збройних Сил України військовим майном, а також визначення порядку вилучення і передачі його до сфери управління центральних або місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядним установам і організаціям та у комунальну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст або у їх спільну власність (за згодою відповідних місцевих органів самоврядування з дотриманням вимог Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”) належить до компетенції Кабінету Міністрів України з урахуванням того, що озброєння та бойова техніка можуть передаватися лише до військових формувань, існування яких передбачено законом, а військова зброя та боєприпаси до неї також Державній спеціальній службі транспорту.

Крім того, законом вносяться доповнення до статті 19 Закону України “Про Державну спеціальну службу транспорту”. У статті відзначається, що майно, закріплене за Державною спеціальною службою транспорту, є державною власністю, що перебуває у сфері управління центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, і належить їй на правах оперативного управління.

Закон доповнює статтю частиною про те, що на військову зброю та боєприпаси до неї, закріплені за підрозділами Державної спеціальної служби транспорту, поширюється дія Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”.