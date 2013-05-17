Секретаріат Кабміну спростовує інформацію ЗМІ про порушення порядку закупівлі авто

Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів України заявляє, що з 2008 року не закуповувало нові автомобілі для членів уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, інформація, яка з’явилася 16 травня 2013 року в Інтернеті щодо поповнення урядового автопарку новими автомобілями із звинуваченнями у порушенні заборони закупівлі вартісних іномарок державними установами за бюджетні кошти, не відповідає дійсності.

«З 2008 року автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів автомобілі не закуповувало. Це автопідприємство у березні 2013 року прийняло в тимчасове безоплатне користування на договірній основі автомобілі Mercedes GL-550 та Mercedes G-550», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі заявили, що у зв’язку з тим, що автомобілі знаходяться на утриманні автопідприємства, то витрати на послуги по їх технічному обслуговуванню були включені в документацію конкурсних торгів по лоту «Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів» на суму 400,0 тис грн.

«В даний лот, крім витрат на послуги по технічному обслуговуванню згаданих автомобілів, також включено витрати на послуги по технічному обслуговуванню 4 автомобілів марки Mercedes 600-важкий (з яких 2 одиниці -1996 року випуску, а інші – 2006 року випуску)», - зазначили в урядовій прес-службі.