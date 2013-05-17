Через ремонтні роботи на низці вулиць Києва до 20 травня буде обмежено рух транспорту

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на низці об’єктів та святкуванням Дня Європи у столиці буде обмежено рух транспорту на деяких автошляхах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Державтоінспекцію у місті Києві.

Так, уже 17 травня о 21:00 буде перекрито рух на вул. Хрещатик на ділянці від Бессарабської площі до Європейської. Відновлять рух у центрі о 7 годині ранку 19 травня.

Також о 22:00 17 травня на Московському мосту в напрямку проспекту Ватутіна (лівий берег) буде перекрито першу смугу руху, де виконуватиметься заміна асфальтобетонного покриття. Триватимуть ремонтні роботи до 16:00 20 травня.

Крім того, 18 травня розпочнеться ремонт залізобетонної плити та заміна деформаційних швів на мосту Патона. Тож, о 8:00 у напрямку лівого берега буде перекрито 2 смуги руху. Звичайний режим руху буде відновлено 19 травня після 20:00.

Нагадуємо також, що на проспекті Перемоги тривають ремонтні роботи з укладання нового асфальтобетонного покриття. У зв’язку з цим до 6 години ранку 20 травня частково перекрито автомагістраль на ділянці від Великої кільцевої дороги до виїзду з Києва в напрямку Житомира. Наразі дорожня смуга Житомир-Київ розподілена таким чином, аби автомобілі мали змогу рухатися в обох напрямках.

Державтоінспекція міста Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень.