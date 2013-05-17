Кількість випадків незаконного втручання в роботу залізниць зросла майже на 50%

Кількість випадків незаконного втручання в роботу залізниць України за січень-квітень 2013 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла на 49,0% - до 76 пригод, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).

Згідно з повідомленням, за 4 місяці надійшло 8 повідомлень про встановлені вибухові пристрої в будівлях вокзалів і на інших об'єктах інфраструктури, за аналогічний період минулого року зафіксовано 10 подібних пригод.

Зокрема за січень-квітень було виявлено 17 вибухових пристроїв (здебільшого залишилися з часів Другої світової війни), зафіксовано 3 випадки насильства щодо робочого персоналу, 24 крадіжки або пошкодження майна рухомих складів і 10 випадків виявлення сторонніх предметів на рейках, уточнюють в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березня 2013 року було зафіксовано 45 випадків незаконного втручання в роботу залізниць, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.