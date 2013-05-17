Автомобільний пункт пропуску «Нова Гута» розширюватимуть

Автомобільний пункт пропуску «Нова Гута» на білорусько-українському кордоні розширюватимуть.

Про це УНІАН повідомили у Державному митному комітеті Білорусі.

«На поточний рік вже виділені кошти на розробку проектно-технічної документації реконструкції пункту пропуску. Безпосередньо будівельні роботи планується розпочати у 2014 році», - зазначили у ДМК Білорусі.

До того ж деталі майбутніх змін наразі не озвучуються. Відомо лише, що буде збільшено кількість смуг для транспорту, що проходить митний контроль, а також будуть збудовані додаткові службові приміщення. Не виключено, що для фінансування робіт залучатимуть кошти з бюджету Митного союзу Білорусі, Росії і Казахстану.

Довідка УНІАН. Пропускна спроможність пункту «Нова Гута» становить до 1640 легкових автомобілів, 200 вантажних, 40 автобусів на добу в обох напрямах. Водночас щодня через пункт проїжджає тільки вантажівок 400 одиниць. Особливо напруженою стає ситуація на кордоні під час літніх відпусток, коли спостерігається масовий виїзд громадян в Україну на відпочинок.