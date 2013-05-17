Аеропорт «Київ» (Жуляни) провів першу відкриту фотосесію

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) провів офіційну відкриту фотосесію з нагоди першої річниці відкриття нового терміналу «А».

Як передає кореспондент УНІАН, захід став першим в історії аеропорту.

«На участь у фотосесії або, як ми назвали, у споттинг–турі було подано майже 120 заявок, що свідчить про значний інтерес фотографів і журналістів до роботи аеропорту», - зазначила керівник прес-служби аеропорту «Київ» Галина Богданенко.

Учасники відкритої фотосесії дістали доступ до режимних об'єктів - рульової доріжки, старту, відвідали ангари Заводу № 410 цивільній авіації, літакові ангари аеропорту, перон, а також салони літаків авіакомпаній, що працюють з аеропортом «Київ».

За словами учасників фотосесії, подібні заходи збирають людей, які захоплені авіацією і фотографією, але не мають можливості регулярно вести зйомку з вигідних ракурсів і точок – наприклад, на точці відриву і торкання літака, на рулюванні. «Напевно, це цікаво не лише з погляду красивого кадру, але й з інформаційного погляду, оскільки сприяє позитивному іміджу аеропорту», - зазначили учасники туру.

За підсумками фотосесії адміністрація аеропорту планує провести конкурс фотографій, переможці якого одержать призи і подарунки від аеропорту і авіакомпаній, а також право на додаткове – тепер уже ексклюзивне фотографування.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв м.

Загальний обсяг інвестицій в будівництво терміналу становив 400 млн грн.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час засідання ради інвесторів у КМДА висловив упевненість, що Міжнародний аеропорт «Київ» («Жуляни») до кінця 2013 року може збільшити пасажиропотік на 33% - до 1,2 млн осіб проти 862 тис. у 2012 році.