Придніпровська залізниця за 4 місяці оформила понад 2,6 млн квитків у далекому сполученні

Придніпровська залізниця за січень-квітень 2013 року оформила 2,635 млн квитків у далекому сполученні, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, зокрема у квітні було оформлено 801,9 тис. квитків.

Також наголошується, що у святкові дні, з 1 по 12 травня, поїздами магістралі скористалися 157,8 тис. пасажирів, а найбільш затребуваними напрямками стали Київ, Львів та Крим.

За 4 місяці поточного року пасажири Придніпровської залізниці замовили через Інтернет 165,1 тис. квитків, зокрема у квітні - 57,6 тис. квитків.

Як повідомляв УНІАН, у 1 кварталі поточного року на Придніпровській залізниці продаж квитків у далекому сполученні збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,14% - до 1,833 млн квитків, з 1,76 млн квитків.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До складу підприємства входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), перевізна робота виконується 248 станціями, загальна кількість працівників перевищує 58 тис. осіб.