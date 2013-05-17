Львівська залізниця пристосує свої вокзали для інвалідів

Львівська залізниця у 2013 році облаштує свої вокзали пандусами для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів залізничної інфраструктури, повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

У рамках «Програми зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів транспортно-дорожньої, туристичної інфраструктури та поштового зв'язку на 2013 рік», Львівська залізниця планує облаштувати пандуси та сходи на станціях Івано-Франківськ, Маневичі, Тарновиця та Мукачево.

Буде проведено ремонт пасажирської платформи на станції Бориничі і облаштовані місця для паркування автомобілів інвалідів на станціях в Тернополі і Підволочиську.

Згідно з повідомленням, для зручності пасажирів на стендах у приміщеннях вокзалів Львівської залізниці розміщена візуальна інформація про роботу груп з надання допомоги людям з обмеженими фізичними можливостями, цю ж інформацію оголошують і гучномовцем.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2012 році при реконструкції вокзалів і переходів спрямували 558 тис. грн на організацію безперешкодного доступу до об'єктів залізничної інфраструктури для осіб з особливими потребами.

Зокрема була виконана реконструкція будівель 11 вокзалів (Донецьк, Львів, Жмеринка, Козятин, Луцьк, Артемівськ-2, Ізюм, Слов'янськ, Павлоград-1, Харків-Балашовський, Макіївка-Пасажирська), новими переходами-пандусами з пасажирськими платформами і спеціальними спусками були облаштовані 31 вокзал і станція.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходить через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції.