Samsung інвестує 63 млн дол. у два науково-дослідні центри в Україні

Виробник електроніки компанія "Samsung Electronics Україна" планує інвестувати 63 млн дол. в два науково-дослідні центри в Києві та Харкові, які офіційно відкрито 17 травня 2013 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

"Збільшуючи кількість інвестицій у науково-дослідну діяльність в Україні, ми ставимо перед собою завдання створити в країні науково-дослідний центр номер один в СНД та Європі. Враховуючи високий науковий потенціал України, ми вважаємо, що це завдання нам під силу", - цитує прес-служба слова виконавчого віце-президента компанії Чанг Янг Кіма.

Згідно з повідомленням, компанія також планує розширити штат співробітників науково-дослідних центрів в 2014 році до 3100 осіб з 1100 осіб.

Водночас у прес-службі повідомили про плани створення в Україні IT-тренінг-центру, в якому щорічно зможуть підвищувати кваліфікацію понад 200 студентів. Також близько 120 з них зможуть пройти стажування в компанії.

Довідка УНІАН. Samsung Electronics Co., Ltd. - світовий лідер з виробництва мобільних терміналів і смартфонів. Штат Samsung Electronics нараховує 236 тис. співробітників, що працюють в 79 країнах світу. Дохід компанії в 2012 році становив близько 188 млрд дол.