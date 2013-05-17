Мінінфраструктури: стратегічне майно портів залишиться у власності держави

Реформування морської галузі не передбачає приватизацію морських портів, і все стратегічне майно залишиться у власності держави. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на заступника міністра інфраструктури Дмитра Демидовича.

«Закон передбачає, по-перше, що все стратегічне майно, тобто акваторії, гідротехнічні споруди, причальні стінки, інфраструктура загального користування, перейде до Адміністрації морських портів - новоутвореного державного підприємства», - цитує прес-служба заступника міністра, уточнивши, що нові інвестиційні проекти реалізовуватимуться на базі державних стивідорних компаній кожного порту.

Водночас, за словами Демидовича, самі порти як державні підприємства після реалізації реформи стануть державними стивідорними компаніями.

Він також зазначив, що Закон України «Про морські порти» передбачає масу можливостей для реалізації проектів державно-приватного партнерства з метою залучення інвестицій. При цьому Мінінфраструктури спільно з провідними міжнародними експертами "відпрацювало всі найправильніші, найактуальніші і найефективніші форми державно-приватного партнерства» з урахуванням кращих європейських і світових практик, зокрема досвіду портів Бельгії, Нідерландів, Росії та інших країн.

«Це дуже правильний механізм, оскільки стратегічне майно, яке є питанням національної безпеки, залишається у державній власності», - передає прес-служба слова заступника міністра.

Водночас, у прес-службі повідомили, що Адміністрація морських портів також не підлягає приватизації, що чітко передбачено Законом.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України почало процедуру реорганізації державних підприємств морського транспорту і утворення Адміністрації морських портів України. Реорганізація торкнеться 20 підприємств морського транспорту України - 18 морських портів, ДП «Дельта-лоцман» і Керченської поромної переправи.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури №163 від 19 березня, Адміністрація морських портів України є правонаступником державних підприємств, що реорганізуються, в частині майна, має права і обов'язки відповідно до розділових балансів.

Також наказом створена комісія з реорганізації державних підприємств морського транспорту, до складу якої увійшли керівники і фахівці реорганизуемых підприємств, а також лідери їх профспілкових організацій. Затверджений ряд заходів по забезпеченню реорганізації державних підприємств шляхом виділення стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, має рацію і обов'язків по відношенню до ним згідно з розділовими балансами.

18 державних морських портів України за підсумками 2012 року переробили 109 млн тонн вантажів, зокрема 33,5 млн тонн транзитних.